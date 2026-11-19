– Bár Magyar Péter a legszívesbeben egy szót sem szólna róla, de mégiscsak zajlik a költségvetés tárgyalása az Országgyűlésben – fogalmazott videójában Bóka János, aki úgy vélekedett a Tisza-kormány büdzsétervezetéről, hogy az az átverés költségvetése.

Bóka János jelezte, a Fidesz számos módosító javaslatot fog majd benyújtani, melyeknek a célja, a költségvetés legnagyobb hibáinak és bűneinek az orvoslása azokon a területeken, ahol a magyar emberek kifejezetten rosszul járnának.

A Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány