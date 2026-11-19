Három fontos javaslatcsomag a magyar emberek érdekében
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője beszélt arról, milyen módosító javaslatokat tesz majd a párt a 2027-es költségvetéshez.
– Bár Magyar Péter a legszívesbeben egy szót sem szólna róla, de mégiscsak zajlik a költségvetés tárgyalása az Országgyűlésben – fogalmazott videójában Bóka János, aki úgy vélekedett a Tisza-kormány büdzsétervezetéről, hogy az az átverés költségvetése.
Bóka János jelezte, a Fidesz számos módosító javaslatot fog majd benyújtani, melyeknek a célja, a költségvetés legnagyobb hibáinak és bűneinek az orvoslása azokon a területeken, ahol a magyar emberek kifejezetten rosszul járnának.
A Fidesz azt javasolja, hogy a Tisza-kormány
- vezesse be a 14. havi nyugdíj második részletét, és a nyugdíjakat úgy emelje, hogy abból valamennyi nyugdíjas arányosan részesülhessen
- hozza vissza a már eltörölt Otthon Start programot, mert ez lényegesen kedvezőbb konstrukciót jelent a fiatalok számára, mint a helyette ajánlott program
- vezesse be a 40 év feletti édesanyák élethosszig tartó SZJA-mentességét, a családi adókedvezményt pedig ne korlátozza.