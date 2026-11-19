Könnyek között beszélt egy lakó az azbesztszennyezésről a szombathelyi fórumon
Szombathely polgármestere szerint az állam késve és kevés forrást biztosít.
Azbesztfórumot tartottak Szombathelyen. Szombathely polgármestere szerint az állam késve és kevés forrást biztosít az érintett településeknek. De felszólalt az eseményen a köztársasági elnök is, aki bejelentette: december 4-én találkozik az osztrák államfővel.
A tanácskozáson a település polgármestere azt mondta, hogy hét hónapja keresik a megoldást. Nemény András szerint azonban egységes állami fellépésre, szakmai iránymutatásra és megfelelő finanszírozásra van szükség. Szombathely első embere rámutatott: az állam a települések támogatására kiírt pályázatot megkésve írta ki, és a forrás sem elegendő.
A tanácskozáson részt vett a köztársasági elnök is. Baka András hangsúlyozta: közösen kell gondolkodni és a végső irányt meghatározni. Az államfő szerint először fel kell deríteni az egészségügyi és jogi következményeket.
Az azbesztszennyezésben érintett szombathelyi Oladi plató egyik lakója a könnyeivel küszködve beszámolt a fórumon a helyiek tapasztalatairól is. Bartha Veronika arról beszélt, hogy az ideiglenes intézkedések segítettek ugyan, de ezek nem véglegesek.
Rápli Róbert azt nehezményezte, hogy nem kapott meghívót. Szombathely polgármestere erre úgy reagált: aki jelentkezett a fórumra, az részt vehetett rajta. Nemény András szerint, ha a képviselő fontosnak tartotta volna, akkor meglett volna a lehetősége.