Azbesztfórumot tartottak Szombathelyen. Szombathely polgármestere szerint az állam késve és kevés forrást biztosít az érintett településeknek. De felszólalt az eseményen a köztársasági elnök is, aki bejelentette: december 4-én találkozik az osztrák államfővel.

A tanácskozáson a település polgármestere azt mondta, hogy hét hónapja keresik a megoldást. Nemény András szerint azonban egységes állami fellépésre, szakmai iránymutatásra és megfelelő finanszírozásra van szükség. Szombathely első embere rámutatott: az állam a települések támogatására kiírt pályázatot megkésve írta ki, és a forrás sem elegendő.

A tanácskozáson részt vett a köztársasági elnök is. Baka András hangsúlyozta: közösen kell gondolkodni és a végső irányt meghatározni. Az államfő szerint először fel kell deríteni az egészségügyi és jogi következményeket.

Az azbesztszennyezésben érintett szombathelyi Oladi plató egyik lakója a könnyeivel küszködve beszámolt a fórumon a helyiek tapasztalatairól is. Bartha Veronika arról beszélt, hogy az ideiglenes intézkedések segítettek ugyan, de ezek nem véglegesek.

Rápli Róbert azt nehezményezte, hogy nem kapott meghívót. Szombathely polgármestere erre úgy reagált: aki jelentkezett a fórumra, az részt vehetett rajta. Nemény András szerint, ha a képviselő fontosnak tartotta volna, akkor meglett volna a lehetősége.