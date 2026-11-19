A parlamenti működés szabályainak átalakítása kapcsán fogalmazott meg kritikát Deák Dániel politikai elemző a Híradóban. A szakértő a Tisza-frakció házszabály-módosítási kezdeményezését értékelte, amely több ponton is megváltoztatná az országgyűlési képviselők felszólalási lehetőségeit.

A javaslat többek között rövidítené a parlamenti felszólalások időtartamát, és szigorítaná a személyes érintettségre hivatkozó megszólalások feltételeit. A Tisza indoklása szerint ezekkel a változtatásokkal hatékonyabbá és átláthatóbbá válhatna a parlamenti munka.

A kezdeményezés ugyanakkor politikai vitát váltott ki, hiszen a módosítások az ellenzéki képviselők megszólalási lehetőségeit is érinthetik. Deák Dániel elemzésének középpontjában is a tervezett szabályváltoztatások politikai és parlamenti következményei álltak.