Továbbra sem szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz-KDNP Budapest közbiztonságáról szóló előterjesztését. A javaslathoz ugyanis Gál József, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője egy módosító javaslatot nyújtott be, mivel szerinte a közterületek romló állapotáról a Fidesz-KDNP 16 évnyi kormányzása tehet.

Szepesfalvy Anna híradónknak elmondta: Budapest vezetésének a nagy spórolás mellett 10 milliárd forintot kellene fordítania a közbiztonság javítására.