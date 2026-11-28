Hónapok óta ismert volt a veszélyes hiba a Mezőkövesden is megálló Intercity vonaton - erről ír a Fidesz közleményében.

A párt rámutat: az utasok hiába jelezték a problémát, azonban sem a MÁV, sem a minisztérium nem foglalkozott a bejelentésekkel. A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János kijelentette: Vitézy Dávid nem menekülhet tovább a felelősség elől.

A HírTV stábja is találkozott olyan utassal, aki arról számolt be: már vele is előfordult, hogy nem működtek előírásszerűen a vonatajtók.

