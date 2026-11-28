Megszorító politikát indított el a kormány az euró bevezetése miatt - erre figyelmeztetett Kiszelly Zoltán. A Századvég alapítvány politikai elemzési igazgatója kifejtette: a kormány eközben gazdasági növekedéssel és három százalékos inflációval számol 2027-re.

Mint mondta a kabinet gazdasági terveinek a magyar cégek isszák meg a levét, ugyanis Magyar Péterék csak a külföldi befektetőknek akarnak kedvezni.

A Mi Hazák Mozgalom elnöke pedig a Vezércikk Caféban arra mutatott rá, hogy a kormány a rendvédelmi dolgozókat is becsapta és csak 15 százalékos béremelést tervez a szférában. Toroczkai László felidézte: országosan már mintegy 9000 rendőr hiányzik az állományból, az érintettek ráadásul annyira csalódottak, hogy tömeges leszerelésekre lehet majd számítani.

Emlékezetes az is, hogy a minimálbér a korábban ígért 13 százalék helyett csak 7,5 tized százalékkal emelkedne, bruttó 347 ezer forintra. A főállású katások havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nőne. Az anyák SZJA-mentességénél havi bruttó 1 millió forintos jövedelemhatárt vezetnének be, az e feletti rész adóköteles lenne. A 40 év feletti, kétgyermekes anyák pedig nem kapnák meg a korábban tervezett adómentességet.