– A Tisza valamennyi európai parlamenti képviselője megszavazta ezt a patrióta módosító javaslatot. Magyar Péterrel szemben, aki helyesli immár a hazánkkal szembeni politikai zsarolóeljárást, aki szó nélkül lemondott kétmilliárd eurónyi uniós támogatásról. A Tisza európai parlamenti képviselői elítélik ezt a zsarolóeljárást, és azon az állásponton vannak a saját miniszterelnökük, Magyar Péter szemben, a saját kormányukkal szemben, hogy Magyarországnak járna ez a forrás. Így tehát azt tudom mondani, hogy a mai nap mérföldkő itt az Európai Parlamentben. Immár a tiszás képviselőknek is elegük van Magyar Péterből, és leszavazták a miniszterelnöküket, leszavazták a Tisza-kormányt – mondta el Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője.

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