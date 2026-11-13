Adóemelések, lassuló bérek és infláció: a lakosság is megérezheti a gazdasági döntések hatásait

A tervezett adóemelések nemcsak a vállalatokat, hanem közvetve a munkavállalókat és a lakosságot is érinthetik. A 2027-es költségvetésben a kormány előzetes tervei szerint mintegy nettó 666 milliárd forintos többletbevétellel számolnak az adókból, amelynek jelentős részét a vállalati szektortól várják.

Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója arra hívta fel a figyelmet, hogy az újabb adóterhek olyan időszakban érkezhetnek, amikor a magyar gazdaság több területen is nehézségekkel küzd.

Az építőipar helyzete különösen aggasztó: a szeptemberi adatok éves összevetésben 10 százalékot meghaladó visszaesést mutattak. A szektor számára komoly problémát jelent az állami megrendelések hiánya, ami a vállalatok rendelésállományát és ezen keresztül a foglalkoztatást is befolyásolhatja. A csökkenő megrendelések miatt ugyanis a cégek kevesebb munkavállalót tudnak alkalmazni.

A szakértő szerint a lakosságot a bérek növekedésének lassulása is érzékenyen érintheti. A kormányzati előrejelzések alapján 2026 lehet a bérnövekedés csúcspontja, ezt követően pedig 2030-ig fokozatosan mérséklődhet a nettó bérek emelkedésének üteme. Ez azt jelenti, hogy a fizetések tovább növekedhetnek, de egyre kisebb mértékben.

Az infláció alakulása szintén meghatározó tényező. A legutóbbi adat 2 százalékos pénzromlást mutatott, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. Hecker Flórián ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakban több olyan tényező is megjelenhet, amely felfelé hajthatja az árakat. Ilyen lehet a dohánytermékeket érintő jövedékiadó-emelés, valamint az aszály mezőgazdasági és élelmiszerárakra gyakorolt hatása.

Az elemzői várakozások szerint az év végére 3 százalék körüli, jövő nyárra pedig akár 4 százalékos infláció is kialakulhat.

A gazdasági folyamatok tehát több irányból is hatással lehetnek a háztartásokra: a vállalatokra nehezedő adóterhek, a foglalkoztatási kilátások bizonytalansága, a lassuló bérnövekedés és az emelkedő árak együttesen befolyásolhatják a lakosság mindennapi anyagi helyzetét.