Nyolc évnyi utazás, tízmilliárd megtett kilométer és rendkívül bonyolult manőverek után megérkezett a Merkúrhoz az európai és a japán űrügynökség közös űrszondája, a BepiColombo. A küldetés azért is különleges, mert a Naphoz legközelebb keringő bolygót paradox módon sokkal nehezebb megközelíteni, mint számos távolabbi égitestet.

A 2018-ban indított űreszköz feladata, hogy minden korábbinál részletesebben vizsgálja a Merkúr felszínét, belső szerkezetét és mágneses mezejét. A tudósok abban bíznak, hogy a mérések a Naprendszer kialakulásának néhány nagy rejtélyére is választ adhatnak. De miért kellett nyolc évet várni a megérkezésre, és milyen titkokat rejthet a Merkúr? Erről beszélgetünk vendégünkkel, Fockter Zoltán csIllagásszal.