Minden korábbinál többet tudhatunk meg a Merkúrról, a felszíne olyan, mint egy időkapszula
Nyolc évnyi utazás, tízmilliárd megtett kilométer és rendkívül bonyolult manőverek után megérkezett a Merkúrhoz az európai és a japán űrügynökség közös űrszondája, a BepiColombo. A Merkúrhoz rengeteg érdekesség kapcsolódik, például az is, hogy a Földön kívül csak ennek a bolygónak van globális mágneses tere a Naprendszerben, vagy hogy +450 és -180 fok között ingadozik a hőmérséklet.
Nyolc évnyi utazás, tízmilliárd megtett kilométer és rendkívül bonyolult manőverek után megérkezett a Merkúrhoz az európai és a japán űrügynökség közös űrszondája, a BepiColombo. A küldetés azért is különleges, mert a Naphoz legközelebb keringő bolygót paradox módon sokkal nehezebb megközelíteni, mint számos távolabbi égitestet.
A 2018-ban indított űreszköz feladata, hogy minden korábbinál részletesebben vizsgálja a Merkúr felszínét, belső szerkezetét és mágneses mezejét. A tudósok abban bíznak, hogy a mérések a Naprendszer kialakulásának néhány nagy rejtélyére is választ adhatnak. De miért kellett nyolc évet várni a megérkezésre, és milyen titkokat rejthet a Merkúr? Erről beszélgetünk vendégünkkel, Fockter Zoltán csIllagásszal.