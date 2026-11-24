Remek hírt kapott a magyar parasport: Rescsik Csaba megszerezte Magyarország első kvótáját a 2028-as, Los Angeles-i paralimpiára.

A sportlövő a dél-koreai Csangvonban rendezett világbajnokságon ezüstérmet szerzett a férfi 10 méteres légpuska álló versenyszámban, az SH1-es kategóriában. A magyar versenyző rendkívül szoros küzdelemben, mindössze egy tized körrel maradt le az aranyéremről.

A Cél-Tudat SE sportolója ezzel nemcsak világbajnoki ezüstérmet ünnepelhetett, hanem a 2028-as paralimpiai részvétel jogát is megszerezte Magyarország számára.