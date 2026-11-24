Kárpátaljára látogathat kedden Magyar Péter miniszterelnök, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalhat – írja a Nool. A látogatás miatt több útszakaszon forgalomkorlátozásokra lehet számítani, a hatóságok már figyelmeztették az autósokat. A Hír TV híradója beszámolt róla, hogy Magyar Péter is megerősítette a találkozó hírét.

Kárpátalján találkozhat Zelenszkij és Magyar Péter (Fotó: AFP)

Zelenszkij Kárpátalján fogadja Magyar Pétert

A Euronews szerint fontos diplomáciai eseményre készülhet Kárpátalja. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij megbeszélésének pontos helyszínét és időpontját biztonsági okokból egyelőre nem közölték. Az előzetes információk szerint a program akár három várost is érinthet, és a politikai tárgyalások mellett kulturális események is szerepelhetnek benne.

További részletek ide kattintva érhetők el a Nool oldalán.