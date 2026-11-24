Az elmúlt hét legfőbb diplomáciai eseménye volt a kínai-amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozó. Az USA-ban ellentmondásosan értékelték a találkozót, demokrata és egyes republikánus körökben nemtetszésüknek adtak hangot, mondván Trump valódi diktátorokkal találkozott, ráadásul a barátaiknak nevezte őket. Trump azzal hárított, hogy csak az ő személyes barátainak nevezte őket, nem Amerika barátainak.

Magának a csúcsnak túl sok eredménye nem volt, Magyarics Tamás két fontosabb dolgot emelt ki, amelyek az általánosságokon talán túlmutatnak. Egyrészt azt, hogy leszögezték: a Nemzetközi Büntetőbíróság nem vonhat felelősségre kormányzati tisztviselőket, illetve hogy szó volt a non-proliferációról, vagyis arról, hogy meg kell akadályozni azt, hogy a nukleáris fegyvereket a mesterséges intelligenciával párosítsák.

Amerikában van egy olyan vélekedés, amely a Biden-kormányzatot, de az előtte lévő Trump-adminisztrációt is azzal vádolja, hogy „rátolták” Oroszországot Kínára.

Ennek és az uniós uniós szankciós politikának is betudható az, hogy orosz energiaimport irányát átállították, első számú exportországuk immár Kína (más kérdés, hogy fordítva ez nem igaz, ott csak a nyolcadik helyen áll Oroszország).

Az orosz-kínai együttműködés tehát mindennel együtt szoros és stabil, még akkor is, ha ez nem egy értékalapú, hanem egy érdekalapú szövetség. Mindkét országnak lehet egy nagy félelme, ha egy világméretűvé szélesedő konfliktushelyzet alakulna ki. Ebben az esetben Oroszország a NATO-val kerülne szembe, így az európai határvidékre kellene figyelnie. KÍna pedig körül van véve amerikai-szövetségesekkel úgy a szárazföldön, mind a Csendes-óceán térségében. Mindkét országnak így elemi érdeke, hogy biztosítva legyenek egymás hátországa felől.