Fradi-mezben szólalt fel a lex Kubatov néven elhíresült törvény ellen Balla György a parlamentben. A Fidesz országgyűlési képviselője alkotmányellenesnek, pitiánernek és hazugnak tartja a Kubatov Gábor leváltását lehetővé tevő jogszabályt.

Eltávolítaná Kubatov Gábort a Fradi élőről a Tisza (Forrás: Hír TV)

Balla György emlékeztetett, hogy a sportvezetőt néhány hete a Ferencváros közgyűlése, sportolók, sportvezetők és régi Fradi-ikonok választották meg a klub elnökének, nyílt levélben pedig több száz sportoló állt ki mellette.

A törvényről ma szavaz a parlament.