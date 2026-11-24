Fradi-mezben szólalt fel a parlamentben Balla György
Ma szavaz a parlament a lex Kubatovról.
Fradi-mezben szólalt fel a lex Kubatov néven elhíresült törvény ellen Balla György a parlamentben. A Fidesz országgyűlési képviselője alkotmányellenesnek, pitiánernek és hazugnak tartja a Kubatov Gábor leváltását lehetővé tevő jogszabályt.
Balla György emlékeztetett, hogy a sportvezetőt néhány hete a Ferencváros közgyűlése, sportolók, sportvezetők és régi Fradi-ikonok választották meg a klub elnökének, nyílt levélben pedig több száz sportoló állt ki mellette.
A törvényről ma szavaz a parlament.