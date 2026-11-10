Négy embert fogott el az NVVH és az NNI egy összehangolt akcióban

Orbán Viktor öccsét is elfoghatták a köznyelvben csak ÁVH-nak nevezett NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda közös akciója során. A hírt először Magyar Péter testvérének médiája osztotta meg a rendőrség közlését megelőzve. A hatóság megerősítette a rendőrségi akciót, de nem nevezték meg az elfogott személyeket.

Négy embert fogott el az NVVH és az NNI (Forrás: Hír TV)

A volt miniszterelnök Orbán Áron elfogását úgy kommentálta, hogy Magyar Péterék célja a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése. Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik.

– Egy élettársi kapcsolatban lévő férfit és nőt, valamint két bűntársukat fogták el kollégáim. A Nemzeti Nyomozó Irodánál már folyamatban lévő eljárásban a gyanú szerint még 2024-ben több hónapon keresztül ez a négy személy segítséget nyújtott több mint száz vietnámi állampolgárnak, hogy Nyugat-Európába jussanak – közölte Kész-Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda alezredese.

A rendőrségi szóvivő beszámolt róla, hogy a hatóság lefoglalt minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot, amely az embercsempész, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat.