Csütörtökön már az Országgyűlés tárgyalhatja az ellenzéki képviselők felszólalásait korlátozó rendelet, az úgynevezett szájzár törvényt. Az igazságügyi bizottság ma hét igen és három nemmel tárgysorozatba vette a módosító rendeletet.

A Mi Hazánk gyáva lépésnek nevezte a döntést, ami leépíti a demokráciát. A Fidesz pedig rámutatott: nem akarják figyelembe venni az ellenzéket, így elhallgattatják őket.

A felszólalások korlátozásával a választópolgároknak ártanak, ugyanis az általuk választott képviselőktől veszik el a lehetőséget, hogy az érdekeiket képviselje - erről már Tuzson Bence beszélt.

A képviselő leszögezte: ha a korábbi kormányzat korlátozta volna az ellenzék felszólalási lehetőségét, akkor Brüsszel már mindenféle jogállamisági eljárást elindított volna, most pedig konkrétan azt tesz a kormány, amit akar.

A köznyelven szájzártörvényként emlegetett rendeletet csütörtökön tárgyalja és fogadhatja el az Országgyűlés.