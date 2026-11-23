Csütörtökön dönthet az Országgyűlés a szájzártörvényről
Tuzson Bence a választópolgárok érdekeire figyelmeztetett.
Csütörtökön már az Országgyűlés tárgyalhatja az ellenzéki képviselők felszólalásait korlátozó rendelet, az úgynevezett szájzár törvényt. Az igazságügyi bizottság ma hét igen és három nemmel tárgysorozatba vette a módosító rendeletet.
A Mi Hazánk gyáva lépésnek nevezte a döntést, ami leépíti a demokráciát. A Fidesz pedig rámutatott: nem akarják figyelembe venni az ellenzéket, így elhallgattatják őket.
A felszólalások korlátozásával a választópolgároknak ártanak, ugyanis az általuk választott képviselőktől veszik el a lehetőséget, hogy az érdekeiket képviselje - erről már Tuzson Bence beszélt.
A képviselő leszögezte: ha a korábbi kormányzat korlátozta volna az ellenzék felszólalási lehetőségét, akkor Brüsszel már mindenféle jogállamisági eljárást elindított volna, most pedig konkrétan azt tesz a kormány, amit akar.
A köznyelven szájzártörvényként emlegetett rendeletet csütörtökön tárgyalja és fogadhatja el az Országgyűlés.