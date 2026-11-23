A Veol.hu munkatársa vasárnap délután járt a tónál, akkor készítette azt a videót, amelyen jól látható a jelenlegi állapot. A part valamivel szárazabb lett, de a tó vízszintje a érdemben nem változott a legutóbbi látogatása óta.

Arról, hogy még milyen veszélyek leselkednek az arra kirándulókra, milyen nyomok jelzik a vaddisznók jelenlétét, illetve honnan értesült arról, hogy ki kellett menekíteni embereket a sárból, a Veol.hu-n olvashatnak!