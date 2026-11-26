A tervezett vagyonadó komoly terheket róhat a magyar tulajdonú vállalkozásokra, visszafoghatja a fejlesztéseket, és akár üzletek bezárásához, valamint munkahelyek megszűnéséhez is vezethet. Erre Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára figyelmeztetett a 24.hu Della podcastjében.

A szakember szerint különösen a több üzletet működtető, magyar tulajdonú kereskedelmi vállalkozások kerülhetnek nehéz helyzetbe. A növekvő adóterhek miatt elmaradhatnak a beruházások és a béremelések, egyes cégek pedig akár üzleteik bezárására is kényszerülhetnek.

Naubauer Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy a vagyonadó versenyhátrányba hozhatja a magyar vállalkozásokat a külföldi érdekeltségű kereskedelmi láncokkal szemben. Álláspontja szerint a külföldi cégek a kettős adóztatást elkerülő nemzetközi egyezmények miatt a gyakorlatban mentesülhetnek a teher alól.

A szakember úgy fogalmazott: a kereskedelmi ágazat már jelenleg is nehéz helyzetben van, az új adónem pedig tovább ronthatja a vállalkozások működési feltételeit. „Nem fejlesztés lesz itt, hanem vergődés” – fogalmazott.

A felvételben elhangzott az is, hogy a vagyonadóval kapcsolatos törvényjavaslatot az Országgyűlés 134 igen, 49 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett fogadta el. A szabályozás a külföldön tartott vagyonra is kiterjedhet a magyar adóalanyok esetében.

A felvételben Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője szintén bírálta az intézkedést. Szerinte az új adó veszélyeztetheti a magyar munkahelyeket, és akadályozhatja a bérek emelkedését. A politikus úgy véli, a többletterhek elsősorban a hazai kis- és középvállalkozásokat sújthatják.

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