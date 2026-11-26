A vagyonadó bevezetése jelentős bizonytalanságot okozhat a magyar vállalkozások számára, miközben a cégekre kivetett további adóterhek közvetve a lakosságot is érinthetik. A többletköltségek ugyanis visszafoghatják a beruházásokat, a fejlesztéseket és a béremeléseket, miközben egy részük megjelenhet a fogyasztói árakban is.

Hecker Flórián, a Világgazdaság újságírója arra hívta fel a figyelmet, hogy a vagyonadó tervezett bevezetésének időpontja körül is bizonytalanság van. A jogszabály hatálybalépéséhez szükséges 31 napos időszak miatt kérdésessé válhat, hogy az új adónem már a 2027-es adóévtől alkalmazható lesz-e.

Az újságíró szerint a vagyonadó elsősorban a legnagyobb vállalatokat és a jelentős vagyonnal rendelkező vállalkozókat érintheti, esetükben akár több milliárd forintos többletterhet is jelenthet. Az ilyen kiadásokat a cégeknek valahonnan elő kell teremteniük, ami a beruházások, a fejlesztések vagy a béremelések rovására mehet.

Hecker Flórián hangsúlyozta: a vállalatokra kivetett adók terhei nem feltétlenül maradnak a cégeknél. A vállalkozások ugyanis részben átháríthatják azokat az ügyfelekre és a fogyasztókra, így végső soron a lakosság pénztárcáját is érintheti az intézkedés.

Az interjúban más adóváltozások is szóba kerültek. Az újságíró a társasági adó 9-ről 15 százalékra tervezett emelését, valamint az innovációs járulék fél százalékra történő növelését is megemlítette. Utóbbi már a középvállalkozások számára is többletterhet jelenthet.

Hecker Flórián szerint a több területet érintő adóemelések együttesen ronthatják a magyar vállalkozások versenyképességét. A megnövekedett költségek ugyanis nemcsak a cégek fejlesztési lehetőségeit szűkíthetik, hanem a bérekre és a szolgáltatások árára is hatással lehetnek. Így az új adóterhek következményei idővel a teljes gazdaságban érezhetővé válhatnak.

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