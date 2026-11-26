Magyar Péter háborús országba katonákat küldene, mivel Berlin és Brüsszel ezt várja el tőle – mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője. Tuzson Bence híradónknak elmondta: a miniszterelnökkel ezt nyíltan közölték is. Magyar Péterrel azt is tudatták, hogy aki nem hajlandó követni Berlin és Brüsszel utasításait, számolnia kell a következményekkel – tette hozzá.

– Ügyesek abban, hogy átértelmezzenek szavakat, hogy a katonákat békefenntartóknak nevezzék. Nem Magyar Péter találta ki, Nyugat-Európa-szerte ezt mondják már régóta, hogy Ukrajnának arra a területére, ahol jelenleg nincs háború, békefenntartókat kell küldeni, de a valóságban ez azt jelenti, hogy egy háborús országba katonákat küldenek. Most ennek felel meg Magyar Péter, mert ezt várják tőle – mutatott rá a képviselő.

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