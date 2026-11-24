Országgyűlés: Adókat emeltek, Magyar Péter mentelmi jogát nem függesztették fel
Határozathozatali nagyüzem volt az Országgyűlésben – jelentette tudósítónk, Kapin Jakab a helyszínről. Megszavaztak több adókkal kapcsolatos intézkedést, de a miniszterelnök mentelmi jogát nem függesztették fel.
A hatnapos plenáris ülés második napján a képviselők több kétharmados törvényről is döntöttek. Megszavazták a vagyonadót, a KATA megduplázását, a társasági adó megemelését, és az árrésstop kivezetését is elfogadták.
Döntöttek a sportszervezetek vezetőivel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokról, ugyanakkor Magyar Péter mentelmi jogát nem függesztette fel az Országgyűlés. Napirenden volt a Független Közmédia Testület tagjainak megválasztása, a kormánypárti képviselők ugyanakkor nem támogatták sem a Mi Hazánk Mozgalom, sem a FIdesz jelöltjét.
A döntéseket megelőző napirend előtt felszólalások, az utóbbi időben már megszokott módon vitákat és bekiabálásokat is hoztak Délután tovább folyik az ülés, akkor Magyarország központi költségvetését, valamint az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tervezett büdzséjét vitatják meg,
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