A hatnapos plenáris ülés második napján a képviselők több kétharmados törvényről is döntöttek. Megszavazták a vagyonadót, a KATA megduplázását, a társasági adó megemelését, és az árrésstop kivezetését is elfogadták.

Döntöttek a sportszervezetek vezetőivel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokról, ugyanakkor Magyar Péter mentelmi jogát nem függesztette fel az Országgyűlés. Napirenden volt a Független Közmédia Testület tagjainak megválasztása, a kormánypárti képviselők ugyanakkor nem támogatták sem a Mi Hazánk Mozgalom, sem a FIdesz jelöltjét.

A döntéseket megelőző napirend előtt felszólalások, az utóbbi időben már megszokott módon vitákat és bekiabálásokat is hoztak Délután tovább folyik az ülés, akkor Magyarország központi költségvetését, valamint az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tervezett büdzséjét vitatják meg,

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