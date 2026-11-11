Magyarország miatt aggódnak az olasz politikusok: a demokrácia gyengülését látják

Aggodalomra adnak okot a magyarországi történések az olasz parlament európai ügyekért felelős bizottságának elnöke szerint.

Mindez szerinte a demokrácia gyengülését mutatja. A politikus hozzátette: monitorozzák a helyzetet.

A legnagyobb olasz kormánypárt képviselője a HírTV-nek azt mondta, hogy bocsánatot kell kérni azoktól az emberektől, akiket hibásan tettek ügynöklistára.

Az olasz sajtó is részletesen beszámolt a magyarországi ügynökakták megnyitásáról. A Hír TV által megkérdezett olasz baloldali képviselő szerint a nyugati és a volt szocialista országok történelme nagyon más. Még a titkosszolgálatok felépítését tekintve is.