Sokkoló balesethez riasztották a hatóságokat Kiskunhalason, ahol két személyautó ütközött össze hétfő délután, a Vadkert út és a Szélmalom utca kereszteződésénél. Nemcsak a mentőket és a rendőröket, hanem a helyi hivatásos tűzoltókat is riasztani kellett.

A borzalmas erejű ütközés következtében mind a két autó totálkárosra tört, egy személyt – egy idős nőt – a mentőszolgálat munkatársai a kórházba szállítottak.

Hogy mi vezethetett a balesethez, ki lehetett a hibás és milyen váratlan sérülést szenvedtek az autósok, a baon.hu-n olvashatják, ahol fotógalériát is láthatnak.