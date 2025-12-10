Pénz és hatalom: a luxusvilág, ahol a hétköznapi ember csak statiszta

A globális színfalak mögött a világ legnagyobb oligarchái mozgatják a szálakat, akik számára a törvények gyakran nem léteznek. Elég csak megnézni Vladimir Olegovich Potanin oroszországi befolyását vagy az ukrán válságból is profitáló Rinat Ahmetov kétes ügyleteit. De nemcsak a jelen, a múlt árnyai is kísértenek, gondoljunk csak Pablo Escobar véres birodalmára. Ez a sötét luxusvilág elzárva létezik a hétköznapoktól. Itt a gazdasági hatalom és a politikai befolyás összefonódása dönt sorsokról, ahol a döntéshozók a közérdek helyett egy kis csoport érdekeit szolgálják ki gátlástalanul.