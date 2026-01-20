NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvGazdaság

Megállapodott a MOL az oroszokkal a szerb olajfinomító megvásárlásáról

A MOL megerősítette, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot ír alá a Gazprom Neft társasággal a szerb vállalatban fennálló több mint 56 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról.

Vágólapra másolva!

A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon - közölte a vállalat. 
A témában Sebestyén Gézát, az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetőjét kérdeztük.

 

Továbbiak a témában