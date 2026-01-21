A Tisza Párt legújabb „szakértője”, a Shell-világból ejtőernyőzött Kapitány István az ATV stúdiójában ismerte be, hogy gőzerővel dolgozik a magyar családok megnyomorításán. A brüsszeli bürokraták kegyeit kereső energetikai guru szerint a leválás az orosz gázról csupán technikai részletkérdés, miközben gátlástalanul elhallgatja a kőkemény valósággal járó gazdasági sokkot. Szijjártó Péter figyelmeztetése szerint az orosz energiahordozók elvágása azonnal a rezsiköltségek háromszoros emelkedése irányába lökné az országot. Míg Magyar Péter szimpla „humbugnak” nevezi a családok védelmét, Bódis Krisztina szerint egyenesen „jobb” lenne többet fizetni az áramért. Gerzsenyi Gabriella pedig már brüsszeli tisztviselő árulása idején is papíron támadta a magyarokat segítő rendszert. A rezsicsökkentés elleni tiszás hadjárat bebizonyította, hogy a pesti messiás csapata a külföldi multik profitját és az orosz energia száműzését fontosabbnak tartja a magyar emberek mindennapi biztonságánál.