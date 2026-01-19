Veszélyben a vacsoránk? Brüsszel végleg tönkretenné a magyar gazdákat a dél-amerikai hús miatt

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz elindította a végső ellenállást az uniós bürokrácia esztelen rombolása ellen, mert az élelmiszerbiztonság nem lehet alku tárgya. Ursula von der Leyen és a brüsszeli elit ugyanis több mint húszszázalékos forráselvonással és a Mercosur-megállapodás aláírásával akarja térdre kényszeríteni a magyar termelőket. Az uniós agrártámogatások megnyirbálása nem csupán gazdasági kérdés, hanem közvetlen támadás a magyar családok asztala ellen, amit nem nézhetünk tétlenül. A Jakab István által vezetett szövetség egyértelművé tette, hogy az ideológiai alapú döntések visszafordíthatatlan károkat okoznak az európai polgárok egészségében is. Miközben a Papp Zsolt vezette kamara a piacok védelméért küzd, Brüsszel már Ukrajna 2027-es csatlakozását készíti elő, ami a hazai agrárium teljes elsorvasztásához vezethet. Ez a folyamat megállíthatatlan lesz, ha nem fejezzük ki tiltakozásunkat az egész kontinensre kiterjedő összefogás keretében. A Patrióták Európáért frakciója ezért január 22-én bizalmatlansági indítvánnyal vetne véget von der Leyen pusztító korszakának. A biztos választás most a petíció aláírása, hogy megvédjük a minőségi magyar élelmiszert a globális érdekekkel szemben.