Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon start megszüntetése miatt

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon start program drasztikus és embertelen kivezetése miatt – jelentette be a Fidesz országgyűlési képviselője. Panyi Miklós a közösségi oldalán elmondta: több száz család került megoldhatatlan helyzetbe, ugyanis van, ahol családi házas építkezések, máshol pedig adásvételi szerződések lehetetlenültek el.

A képviselő szerint a családoknak és az építőiparnak is több milliárdos kiesése lesz, amelyet a kormánynak alkotmányos kötelezettsége kezelni.

– Ha egy döntés nincs megfelelően előkészítve, nincs megfelelően átgondolva, nem gondolják végig, milyen hatással van a hétköznapi emberek életére, akkor ilyen döntések születnek. Állampolgárok, családok sérülnek, gazdasági folyamatok sérülnek, éppen ahogyan ez történt az Otthon start program átgondolatlan, drasztikus és embertelen kivezetése során. Magyar Péter mit is ígért a kampányban? Emberséges és működő Magyarországot. Az Otthon start program kivezetése totális cáfolata ennek az ígéretnek – mutatott rá Panyi Miklós.