Újabb kérdések az állampapírok körül, Brüsszel eltörölné az adómentességet

A Napindító vendégeként Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének a vezetője a Napindító vendégeként magyarázta el, hogy miért is volt kifizetődő eddig a lakosság számára az állampapír mint megtakarítása forma. A szakértő ugyanakkor azt is elárulta, hogy mire lehet számítani, ha a kormány teljesíti Brüsszel elvárásait és adóztatja a megtakarításokat.