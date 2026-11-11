Nagy István szerint a Tisza kampánya óriási kárt okozott, a magyar vidéket pedig magára hagyták
A volt agrárminiszter szerint a kormány nem folytatja a Fidesz-KDNP által megkezdett programokat, az eredményeket pedig nem ismerik el.
A Napindító vendége volt a korábbi agrárminiszter aki többek között sérelmezte a már az előző kormány által elindított mezőgazdasági fejlesztések és támogatások elmaradását, különös tekintettel a fásítási programokra. Nagy István szerint a hazug kampányban hangoztatott propaganda olyan társadalmi állapotot teremtett, amelyben már a nyilvánvaló eredményeket is elvitatják az előző kormányzattól.