Mark Rutte teljesen megőrült: béke helyett pusztítást vizionál

Úgy tűnik, Mark Rutte reggeli kávéja helyett valami erősebbet ivott, mert a béke helyett a totális pusztulást reklámozza. A NATO első embere szerint ugyanis a háború már nem csak egy rossz álom, hanem a küszöbön álló valóság. A vizionált tömeges mozgósítás és a széles körű szenvedés szerinte reális jövőkép mindannyiunk számára. Rutte nem kertelt, amikor drámai hangon kijelentette: a konfliktus a kapunkban áll. A dédszüleink szenvedéseit idéző horrorszcenárió felvázolása közben talán elfelejtette, hogy a rettegéskeltés ritkán vezet nyugalomhoz. A főtitkár szerint Oroszország visszahozta a vérontást, nekünk pedig készen kell állnunk a tragédiára.