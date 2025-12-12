Karácsonyi csoda: nem drágult a hal, de vajon a pénztárcánk bírja?

Nagy István agrárminiszter ünnepélyesen megígérte, amit minden évben hallani akarunk. Lesz elegendő magyar hal a családok asztalán, ha törik, ha szakad. A „Kapj rá!” kampány ismét elindult, hogy felrázza a gasztronómiai állóvizet. A cél a jelenlegi siralmas éves átlagos halfogyasztás felturbózása. A miniszter szerint az ágazat most a belföldi fogyasztást részesíti előnyben az exporttal szemben. Milyen megható ez a hirtelen jött patrióta önfeláldozás a profit rovására. A budapesti vásárcsarnokokban közben már készülnek a rohamra, hiszen karácsonykor eszünk meg mindent, ami úszik. A 26 ezer hektárnyi tógazdaság ontja magából az árut. A technológia és a tudás megvan. Már csak az a kérdés, hogy a magyar gyomor befogadja-e a hat és fél kilónál több halat. A szándék mindenesetre megvan.