Seremet Sándor: Zelenszkijnek harangoznak, Trump nem viccel a választásokkal

Seremet Sándor a stúdióban rántja le a leplet a kijevi drámáról, miközben Donald Trump már nem kér, hanem követel. Az ukrán elnök, Zelenszkij politikai túlélése egy hajszálon függ. A híres húszpontos terv sem menti meg a bukástól. Az országot felforgató korrupciós botrány miatt a népszerűsége a béka feneke alatt van. Szinte biztosra vehető, hogy az ukrán választások megtartása 60-90 napon belül elkerülhetetlen lesz. Az amerikai elnök válaszokat vár a következő találkozó előtt. A Fehér Házban vége a barátkozásnak. A kiszivárgott utódjelölti lista pedig már kézről kézre jár. A színészből lett hadvezér szerepe lassan véget ér. A területi veszteségekért cserébe amerikai garanciákat kaphatnak, de ez sovány vigasz. A békétlenség ára most üt vissza. Az ukrán nép torkig van a háborúval és a vezetéssel. Trump világossá tette az irányt. Vagy béke és választások, vagy elzárják a pénzcsapot. A kijevi elit most kapkodva keresi a kiutat a zsákutcából.