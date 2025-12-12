Gróh Ilona és Király Nóra közös missziója: Pihenést a hős szülőknek

Péntek reggel egy felemelő és lélekemelő beszélgetésnek lehetnek tanúi a nézők. Vendégünk Gróh Ilona, aki ezúttal nemcsak a zenével gyógyít. Vele tart Király Nóra is, hogy bemutassák a FICSAK legújabb, szívbemarkoló kezdeményezését. A stúdióban a Ringató mozgalom elindítója mesél majd arról, hogyan és miért csatlakoztak ehhez a fontos jubileumi akcióhoz. A kitűzött cél most igazán nemes és sürgető minden jóérzésű ember számára. Egy speciális rekreációs házat álmodtak meg ugyanis a súlyos halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő hős szülők számára. Ezek a családok a nap huszonnégy órájában embert próbáló szolgálatot teljesítenek. Nincs pihenés, nincs megállás számukra évek óta. Most azonban bárki egy igazi összefogás részese lehet az adventi időszakban. A befolyt összegből végre fellélegezhetnek azok, akiknek az élet egy folyamatos és kimerítő küzdelem. Egy mosoly, egy dal, egy kis pihenés néha életmentő lehet az édesanyáknak. Segítsünk közösen megépíteni a remény és a nyugalom házát.