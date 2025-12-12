Orbán: A bürokraták puccsa megölte az Európai Uniót

Orbán Viktor szerint ma sötét nap virradt a kontinensre, ugyanis az Európai Unió vezetői úgy döntöttek, a szabályok csak dísznek vannak. Brüsszel átlépte a Rubicont, és ezzel a miniszterelnök szerint gyakorlatilag megszűnik a jogállamiság a közösségben. A cél szentesíti az eszközt alapon a bürokraták a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút akarják mindenáron finanszírozni, akár a jogtiprás árán is. A magyar kormány természetesen tiltakozik a sunyi eljárás ellen, és küzdeni fog a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. A módszer végtelenül elegáns és "demokratikus". Eddig kellett az egyhangúság az orosz vagyonnal kapcsolatos döntéshez? Sebaj, egy tollvonással eltörlik. Így már nem zavarhat be a magyar vélemény. A demokrácia önjelölt bajnokai a saját szabályaikat hágják át, csakhogy tovább önthessék a pénzt a feneketlen kútba. Ez már nem a jog uralma, hanem a bürokraták kicsinyes bosszúja és hatalomátvétele.