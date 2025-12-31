Számos szilveszteri hagyománnyal köszöntik az új esztendőt Spanyolországban

Innen Murciából és a szomszédos Alicante megyéből indult állítólag az a szilveszteri hagyomány, amit 1909 óta követnek a spanyolok az év utolsó estéjén. Nagyon sok szőlő termett abban az évben a két régióban és a gazdák kezdték el hirdetni, hogy a szőlőevés meghozza a következő évben a bőséget, az egészséget és sok más jó dolgot, mert így akartak megszabadulni a feleslegtől, ebből aztán kialakult egy szilveszteri rituálé, ami úgy néz ki, hogy az emberek összegyűlnek a városok főterén, Madridban a híres Puerta del Solon, és pontban éjfélkor 12 harangszóra megesznek 12 szem szőlőt, amik a következő év 12 hónapját szimbolizálják és akinek sikerül mindegyiket időben megennie, annak minden nagyon jó lesz a következő évben.

De nem ez az egyetlen szilveszteri hagyomány vagy babona Spanyolországban. Sokan ilyenkor megrohamozzák a boltokat és piros fehérneműt vesznek, mert az szerelmet és szenvedélyt ígér a következő évre, emellett szokás az is, hogy az éjféli koccintásnál beledobnak egy gyűrűt a pezsgőspohárba, ami garantálja az anyagi bőséget az újévben. És még egy picit visszakanyarodva a szőlőevéshez, ami a fő attrakció az év utolsó napján: sokan szőlőevés közben egy lábon állva egyensúlyoznak és csak azután teszik le a földre a levegőben lévő jobb lábukat, miután megették az utolsó szem szőlőt. Mert úgy tartják, hogy fontos, hogy az év első lépése jobb lábbal történjen meg, ez garantálja a gördülékenységet a következő évben. Madridban már minden készen áll 2026 köszöntésére, a szőlős riutáléra és azt követő fiesztára idén 15 ezer embert várnak.