A venezuelaiak eltérően ítélik meg az amerikai beavatkozást

A szomszédos dél-amerikai országokba menekült venezuelaiak többségében üdvözölték, hogy Madurot bíróság elé állítják. A szövetséges Kubában élő elvándoroltak egészen máshogy látják a helyzetet, ők az ország kizsákmányolásától tartanak.

Egy amerika-szakértő szerint Donald Trump nem szeretne véget nem érő háborúkba bocsátkozni, ennek ellenére nem egyértelmű az amerikai elnök következő lépése.

Magyarics Tamás egyúttal arra is emlékeztetett, hogy jelentős orosz érdekek vannak Venezuelában. Mint mondta: Oroszország fegyverezte fel a dél-amerikai országot, orosz katonai tanácsadók tevékenykedtek ott, a venezuelai olaj egy része cserébe pedig orosz kézbe került. A szakértő rámutatott: épp ezért a venezuelai érdekeltségek is alkura kerülhetnek az Ukrajnát érintő tárgyalásokon Donald Trump és Vlagyimir Putyin között.