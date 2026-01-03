Ébrednek Olaszországban: emelkedett a kiutasítások száma a tavalyi évben

Az olasz belügyminiszter közösségi oldalán köszönte meg a rendvédelmi szervek dolgozóinak egész éves munkáját. Sokat segítettek ugyanis abban, hogy a tavalyi év első 10 hónapjában, 3 és fél százalékkal csökkenjen a bűncselekmények száma az országban.

Az illegális bevándorlás 58 százalékkal esett vissza, míg a kiutasítások száma 55 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az eredmények az egyenruhások jelenlétének, a vörös zónák kialakításának, valamint a pályaudvarokon és a kiemelt zónákban megerősített védelemnek volt köszönhető. A baloldali pártok szerint azonban ez kevés.