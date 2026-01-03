NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Egy 13 éves kislánynak adott engedélyt nemátalakításra egy olaszországi bíró

Az olasz jobboldali politikusok körében felháborodást váltott ki a döntés, Szerintük a gyermek túl fiatal egy visszafordíthatatlan változtatáshoz. A baloldalon viszont egyedi döntéseket sürgetnek minden esetben.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Olaszországban 13 éves korban nem lehet jogosítványt szerezni, alkoholt vásárolni és nem lehet szállodai szobát foglalni sem. Lehet viszont nemet váltani. A La Spezia-i bíróság ugyanis hivatalosan is elismerte a nem és a név megváltoztatását egy 13 éves kislány esetében, aki mostantól férfiként élhet majd. Ezzel precedenst teremtve az országban, ahol 18 éves kor alatt eddig erre nem volt példa.

 

 

