Egy 13 éves kislánynak adott engedélyt nemátalakításra egy olaszországi bíró

Olaszországban 13 éves korban nem lehet jogosítványt szerezni, alkoholt vásárolni és nem lehet szállodai szobát foglalni sem. Lehet viszont nemet váltani. A La Spezia-i bíróság ugyanis hivatalosan is elismerte a nem és a név megváltoztatását egy 13 éves kislány esetében, aki mostantól férfiként élhet majd. Ezzel precedenst teremtve az országban, ahol 18 éves kor alatt eddig erre nem volt példa.