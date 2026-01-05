Káosz Európában: Erőszakba torkollottak a szilveszteri ünneplések az agresszív bevándorlók miatt

Szigorításokat követel a német rendőr-szakszervezet a szilveszteri utcai ünneplésekkel kapcsolatban. A rendőrök szerint a migránsok szándékosan petárdákkal és tűzijátékokkal lőtték a rendőröket. Az európai városokban a tűzoltókra és a mentőkre is rátámadtak az agresszív bevándorlók. A Fidesz frakcióvezetője ezt úgy értékelte: a migránsok nyíltan és durva módon el akarják venni a kultúránkat.

Kölnben, Hamburgban, Frankfurtban és Dortmundban is háborús jeleneteket lehetett látni. Volt, ahol egy üzletbe lőttek be petárdát az afrikai és közel-keleti származású bevándorlók. A békésnek remélt szilveszter estén 30 rendőr sérült meg Németországban.

Angela Merkel 2015-ben még azt hangoztatta: Németország képes megbirkózni egy másik kultúra befogadásával. De nem csak Németországban tomboltak a bevándorlók szilveszterkor. Brüsszelben Molotov-koktélokkal támadták a rendőröket és megpróbálták felgyújtani a rendőrautókat. A randalírozók Párizsban és az olasz városokban súlyos károkat okoztak.

Kocsis Máté szerint épp ezért Orbán Viktor történelmi érdeme, hogy 2015-ben egyedüli európia politikusként kimondta: meg kell akadályozni a tömeges migrációt határkerítéssel és jogi eszközökkel. Kocsis Máté rámutatott: Magyar Péter egyáltalán nem reagált a szilveszteri zavargásokra. Nyilvánvaló, hogy azért mert neki nincs engedélye erre Brüsszelből.