Orbán Viktor szerint a baloldali közvélemény-kutatások már régen átlépték a komolyság határát

A 21. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön egy videóban leplezte le a Mediánt. Deák Dániel hozzá jutott egy dokumentumhoz, amiből kiderült, hogy a Medián meghamisította a saját számaikat és hamis eredményeket publikáltak. A Medián által publikált januári mérése szerint Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. A Deák Dánielhez eljutott dokumentum szerint a mérés valódi eredménye valójában 36-36 százalék.