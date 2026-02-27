Hamarosan minden vármegyében kézbesítik a Nemzeti Petíciót

A fővárosban és Pest vármegyében már mindenki megkapta a nemzeti petíciós kérdőíveket - erről számolt be közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs elmondta: a többi 17 vármegyében legkésőbb március 4-ig történik meg a kézbesítés.



A kormányszóvivő pedig arról számolt be, hogy már meghaladta az 500 ezret a kitöltött és visszaküldött nemzeti petíciók száma, amit március 23-ig mindenki megtehet.