Belföld

Hamarosan minden vármegyében kézbesítik a Nemzeti Petíciót

A fővárosban és Pest vármegyében már mindenki megkapta a nemzeti petíciós kérdőíveket.

  Hírek
  • 31 perce
  • Forrás: HírTV
A fővárosban és Pest vármegyében már mindenki megkapta a nemzeti petíciós kérdőíveket - erről számolt be közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Hidvéghi Balázs elmondta: a többi 17 vármegyében legkésőbb március 4-ig történik meg a kézbesítés.
 

A kormányszóvivő pedig arról számolt be, hogy már meghaladta az 500 ezret a kitöltött és visszaküldött nemzeti petíciók száma, amit március 23-ig mindenki megtehet.

 

