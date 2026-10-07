Pestislaborban történt haláleset, amelyre még nincs teljes magyarázat

A szibériai pestisgyanú, az irkutszki pestiskutató intézet, az orosz járványügy és a WHO vizsgálata egy tisztázatlan haláleset miatt került nemzetközi figyelembe. A pestiskutató labor dolgozójának halála után mintegy kétszáz embert figyeltek meg, miközben a Trump segítséget ajánlott Oroszországnak bejelentés tovább növelte az ügy súlyát. A pestisveszély Szibériában ugyanakkor jelenleg nem igazolt: közel ötezer vizsgálat sem mutatott ki pestist.

Szibériai pestisgyanú: mit nem tudunk még?

Moszkva szerint nincs járványveszély, a WHO szerint pedig a lakossági kockázat jelenleg alacsony. A halálos tüdőgyulladás pontos oka azonban továbbra sem ismert, és a WHO további információkat kért. A kulcskérdés ezért nem az, hogy máris pestisjárványról beszélhetünk-e, hanem az: ha a kockázat valóban kizárható, mi történt pontosan a laboratórium munkatársával?