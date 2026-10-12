Trump rákapcsolt a hétvégén, Zelenszkij pedig csak kapkodja a fejét

A Hír TV Napindtó műsorának vendége ezúttal Kiss Rajmund diplomáciai szakértő volt, aki a hétvége eseményeit részletekbe menően is elemezte. A szakértő szerint Volodimir Zelenszkij meglepetések sora éri, amióta Donald Trump hivatalba lépett.

Kiss Rajmund szerint Donald Trump hivatalba lépése óta csak meglepetések érik Zelenszkijt

Kiss Rajmund felidézte, hogy az Egyesült Államok elnöke és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztettek, aminek a végén megállapodtak, hogy Moszkva három millió hordó dízelt szállít, amellyel a világpiaci árak stabilitását szeretnék elérni a vezetők. A döntés után nem sokkal azonban Volodimir Zelenszkij elnök csalódottságának adott hangot, miután véleménye szerint az így szerzett bevételt a Oroszország a háború finanszírozására fogja fordítani.

„Három millió hordóról beszélünk, az olyan 700 milliárd forint, nagyon nagy összeg, de az orosz költségvetésnek és a háborús költségvetésnek ez nem akkora segítség” – fogalmazott Kiss Rajmund a műsorban.

Nem sokkal később Donald Trump már reagált is és jelezte, hogy elérkezett az ideje, hogy Ukrajnában választásokat tartsanak. Habár Kiss Rajmund szerint a konfliktus nem előzmények nélküli, azonban eddig ez volt az amerikai elnök legdirektebb üzenete az ukrán elnök személyét illetően. „Ennek azért volt és van előzménye is, hiszen ha az első fehér házi látogatásra gondolunk, amikor Vance alelnök és Trump elnök fogadta, az tényleg botrányba fulladt, a hátsó kapun ment ki sajtótájékoztató nélkül. Azóta nagyon sok érdemi találkozó volt” – hangsúlyozta a szakértő.