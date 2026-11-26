Rendkívüli uniós csúcs kezdődik ma Brüsszelben. A kétnapos tanácskozás legfontosabb témái a következő hétéves költségvetés, valamint Ukrajna 2027-es finanszírozása.

Mindkét kérdésben éles vita várható. A német kancellár korábban kijelentette, hogy megvétózza a költségvetést, ha valamelyik tagállam nem vesz részt az Ukrajnának szánt, közös, 45 milliárd eurós hitel felvételében.

Magyar Péter szerda este, a brüsszeli csúcsra indulóban a Facebook-oldalán már sorsdöntő uniós tárgyalásokról írt. Több mint 30 milliárd euró sorsa a tét Magyarország számára - tette hozzá.

A témában szakértőhöz kapcsoltunk. Itt volt velünk Siklósi Péter geopolitikai szakértő.

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