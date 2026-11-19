Az APEC (Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) fórumának keretein belül tartott csúcstalálkozón feltűnt az orosz atomtáska is, amellyel nukleáris csapást lehet elrendelni. Egy orosz újságíró odalépett egy tengerésztiszthez, az orosz küldöttség egyik tagjához, és megkérdezte, hogy valóban ez az bizonyostáska?

A tiszt igennel válaszolt.

A táska folyamatosan az orosz elnök közelében van, de csak ritkán kerül kamera elé.