A nyugdíjasokat, az édesanyákat és a fiatalokat érintő módosításokat javasol a Fidesz a jövő évi büdzsében – jelentette be a párt frakcióvezetője. Bóka János hangsúlyozta: számos módosító javaslattal készülnek, ezek célja a költségvetési tervezet legnagyobb hibáinak és bűneinek orvoslása azokon a területeken, ahol a magyar emberek kifejezetten rosszul járnának.

Javasolják a 14. havi nyugdíj második részletének kifizetését és a nyugdíjak emelését, hogy abból valamennyi nyugdíjas arányosan részesüljön, az Otthon start program visszahozását, illetve hogy a kabinet vezesse be a 40 év feletti, több gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó szja-mentességét.

Hétfőn kezdte meg az Országgyűlés a 2027-es költségvetés tárgyalását. A büdzsét a pénzügyminiszter az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte. Az ellenzék a vitában azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezet 26 új adónemet vagy adóemelést tartalmaz, túlnyomórészt pedig a vállalkozásokat terhelnék, így munkahelyeket sodornának veszélybe. Magyar Péter miniszterelnök azonban továbbra is azt hangoztatja, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya.

A vagyonadót történelmi bűnnek nevezte Nagy István korábbi agrárminiszter, mivel katasztrofális a mezőgazdaság számára. A működéshez szükséges eszközöket és gépeket adóztatnák meg, ami veszélybe sodorja a gazdákat egy aszályos év után.

A költségvetést véglegesen decemberben fogadhatja el a parlament.