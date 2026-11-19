A kongói tiszteletbeli nagykövet, egyben az Afrikáért Alapítvány elnöke, France Mutombo Tshimuanga elmondta: Magyarország és Kongó kapcsolata jóval előrébb tart, mint általában a hazánk és más afrikai államok közötti együttműködések. A tiszteletbeli nagykövet rámutatott: ennek bizonyítéka, hogy az elmúlt időszakban – 2024-ben – a magyar és a kongói diplomácia legmagasabb szintű találkozóig is eljutott.

Vannak Kongóban magyar cégek, mint a Duna Aszfalt, vasutat építenek, magyar mérnökök, szakemberek dolgoznak az országban, ami tovább generálja a két ország közötti gazdasági együttműködéseket, amelyeket tovább is lehet fejleszteni a jövőben.

Az Afrika Alapítvány hatalmas projekteket visz végig, például a Hungary Helps program keretében számos segítség érkezett Kongóba. Modern egészségügyi rendelőt adtak át és egy klinikát is megépítettek az országban – moindta el France Mutombo Tshimuanga.