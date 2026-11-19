Tárgyalóasztalhoz ült az amerikai, a kínai és az orosz elnök. Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Donald Trump először találkozott egymással háromoldalú formátumban. A megbeszélésnek az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, az APEC idei sencseni találkozója adott helyet Kínában.

Donald Trump jelezte: a találkozóból sok csodálatos dolog születhet, vagy veheti kezdetét.

A megbeszélés után az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója, Jurij Usakov nyilatkozott röviden a sajtónak. Jelezte: az orosz és az amerikai vezető az ukrajnai konfliktust és a kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt. Mint mondta: a találkozó jól sikerült.

A világsajtó szerint több jele is van annak, hogy a kínai elnök az orosz elnököt tartja a kevésbé fontos tárgyalópartnernek. Az amerikai elnököt a megszokott protokolltól eltérően személyesen Hszi Csin-ping fogadta a repülőtéren, míg Vlagyimir Putyin elé nem ment ki.

A másik ilyen a díszvacsorán készült családi fénykép az APEC-csúcs résztvevőiről. Míg a felvételen az amerikai elnök Hszi Csin-ping mellett kapott helyett, addig az orosz elnök csak a kínai vezető felesége mellett.