Diplomáciai nagyüzem zajlik Sencsenben, ahol mindhárom mindhárom nagyhatalom vezetője tartott beszédet a közös megbeszélésük előtt.

Hszi Csin-ping két értekezéssel is jelentkezett, amelyekben a béke és a stabilitás fontosságát emelte ki, emellett további innovációkról és nyitottabb piacokról beszélt

Maga a helyszínválasztás sem véletlen, hiszen Sencsen Kína Szilícium-völgye, a BYD, vagy a Huawei központja, a 18 milliósra duzzadt korábbi falucska a kínai fejlődés szimbóluma.

Putyin más hangvételt ütött meg

A csúcstalálkozó árnyékában kétoldalú találkozókra is sor került, Hszi Csin-ping és Donald Trump megbeszélésén a gazdasági és technológiai kérdések voltak a fókuszban. Szóba került a mesterséges intelligencia – vagy ahogy Trump hívja következetesen: Szuperintelligencia – és annak veszélyei. Ez egyébként korábbi találkozójukon is kiemelt téma volt kettejük között, és mint akkor, úgy most is ellenezte Trump annak globális szabályozását.

Vlagyimir Putyin már valamelyest más hangvételt ütött meg, kiemelte, hogy a szankciók már a múlté, ezekkel nem lehet korlátozni egy ország gazdaságát és sikerességét. Szerinte az európai országok a szankciókkal saját magukat szabotálják.

Putyin és Trump megbeszélésen szóba került Ukrajna kérdése is, az orosz elnöki tanácsadó úgy fogalmazott, hogy találkozót követően Putyin kedve nagyszerű volt.

A nemzetközi kommentárok egy része hiányolta a csúcsról az európai országokat, és az EU valóban aggódhat, hogy nélkülük döntenek fontos kérdésekről. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió egyetlen tagállama sem tagja a most fórumot tartó szervezetnek – jelentette a helyszínről Zsíros Mihály.