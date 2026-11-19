Véget ért a három nagyhatalom vezetőjének történelmi találkozója: Hszi Csin-ping kínai elnök, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök a kínai Sencsenben egyeztetett. A mintegy 90 perces, zárt ajtók mögött zajló tárgyalást követően négypontos közös nyilatkozatot ismertettek, amelyben az ENSZ reformja, az energiabiztonság, a nemzetközi jog és a nukleáris fegyverek kérdése is szerepel.

A nyilatkozat első pontjában a három ország elkötelezte magát az ENSZ reformja mellett. Céljuk, hogy a szervezet hatékonyabban tudjon reagálni a geopolitikai kihívásokra, és eredményesebben lássa el a nemzetközi béke és biztonság fenntartásával kapcsolatos feladatait.

A második pont az energiapiacot érinti: a vezetők növelnék a finomított kőolajtermékek előállítását és kínálatát, valamint hangsúlyozták a zavartalan energiaáramlás fontosságát.

A harmadik pontban az állami hozzájárulás elvének és az állami tisztségviselőket megillető mentességnek a tiszteletben tartását hangsúlyozták. Egyúttal kijelentették, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság és más hasonló szervezetek nem élhetnek vissza joghatóságukkal. A kérdés különösen érzékeny, hiszen a Nemzetközi Büntetőbíróság korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen az ukrajnai háborúval összefüggésben.

A negyedik fontos vállalás a nukleáris fegyverekhez kapcsolódik. A három vezető megerősítette, hogy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és azt soha nem szabad megvívni. Emellett vállalták, hogy folytatják a párbeszédet a nukleáris kockázatok csökkentéséről és a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról.

A találkozó ugyanakkor nem jelentette a három ország közötti nézeteltérések rendezését. Az ukrajnai és az iráni háború, valamint a nukleáris leszerelés kérdésében továbbra is jelentős különbségek vannak közöttük. A közös nyilatkozat egyelőre inkább a további együttműködés lehetséges irányait jelöli ki, konkrét megállapodásokat ezekben a konfliktusokban nem tartalmaz. Zsíros Mihály tudósított a helyszínről.